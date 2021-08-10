المغرب – أفادت وسائل إعلام بولندية بأن بعثة اقتصادية محلية تبحث سبل الاستثمار في المغرب ومدينتي الداخلة والعيون في الصحراء.

ووفقا لما ذكره موقع INN Poland، من المنتظر أن تنطلق البعثة الاقتصادية إلى المغرب في الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر المقبل، وتتكون من رواد الأعمال المهتمين بالتوسع في “أحد أكثر الأسواق إثارة للاهتمام في إفريقيا”.

وقال الموقع إن البعثة ستضم ممثلين عن عدد من الشركات البولندية التي تعمل بنشاط لزيادة تواجدها في المملكة.

ومن المنتظر أن يزور ممثلو الشركات البولونية بشكل خاص مراكز الاستثمار الجهوية المغربية في كل من الدار البيضاء والداخلة والعيون.

المصدر: INN Poland