مصر – كشف برنامج “إى تي بالعربي” أن الفنان المصري، علي ربيعي، احتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، بسرية تامة وبعيدا عن وسائل الإعلام، وذلك بعد يوم من رحيل الفنانة دلال عبد العزيز.

وأشار “إي تي بالعربي” إلى أن “علي ربيع أتم زفافه على فتاة تدعى سلسبيل محمد، وأنه شدد على جميع الحضور بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل أو نشر أي صور، كي لا توجه له الانتقادات لزواجه تزامنا مع وفاة الفنانة دلال عبد العزيز”.

هذا وأفادت صحيفة “الوطن” المصرية نقلا عن مصدر مقرب من علي ربيع، بأن “موعد الزفاف كان متفق عليه مسبقا، وتزامن مع يوم دفن الفنانة دلال عبد العزيز، ولم يكن باستطاعته تأجيل الحفل بسبب ظروف الاتفاق”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الزيجة الثانية لعلي ربيع، بعد طلاقه بعام من سيدة أنجبت له طفلة.

المصدر: “الوطن”