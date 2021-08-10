ألمانيا – أعلن نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الجناح النرويجي، ينس بيتر هوج، على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي.

وانضم اللاعب الشاب البالغ عمره 21 عاما للفريق الألماني في صفقة مؤقتة، لكن يمكن أن تصبح دائمة في نهاية موسم 2021-2022.

وقال ميلان في بيان إن الإعارة تشمل “التزام بالشراء النهائي وفقا لحدوث شروط معينة”.

وانضم هوج للنادي الإيطالي قادما من بودو جليمت في أكتوبر 2020، لكنه عانى من أجل المشاركة مع الفريق في موسمه الأول، ليخوض 18 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل خلالها هدفين.

ويفتتح فرانكورت، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري، الموسم الجديد عندما يحل ضيفا على بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.

المصدر: “رويترز”