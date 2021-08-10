تونس – استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد امس وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني الذي كان محملا برسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتوجه قيس سعيد بالشكر لمملكة البحرين قيادة وشعبا، على وقوفها مع تونس وتضامنها معها في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به.

وأكد على أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى وضع حد للعبث بالدولة ومقدراتها، وتحمل المسؤولية لا سيما وأنه لم يعد بالإمكان أن تتواصل الأوضاع على ما كانت عليه.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية البحريني عن وقوف بلاده قيادة وشعبا إلى جانب تونس ومساندتها لقرارات رئيس الجمهورية وثقتها في قدرته على قيادة تونس بحكمة وكفاءة واتخاذ القرارات المناسبة لفائدة الشعب التونسي لتجاوز هذه الفترة الصعبة.

كما أفاد بأن البحرين تعتبر ما حدث في تونس أمرا سياديا لا يحق لأي جهة التدخل فيه، وتدعو المجموعة الدولية إلى مواصلة دعم تونس والتضامن معها لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية التي تواجهها.

المصدر: وكالات