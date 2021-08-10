المانيا – تسبب مشكلات المعدة آلاما خفيفة أو حادة أو ألما نابضا، بالإضافة إلى التشنجات، والتي يستحيل تجاهلها، ما يتطلب البحث عن علاجات فورية للحالة.

وهناك العديد من الأسباب التي تجعلك تعاني من آلام في المعدة. وتتراوح من شيء بسيط، مثل تناول الدواء على معدة فارغة، إلى شيء أكثر خطورة، مثل القرحة، كما يقول رودولف بيدفورد، طبيب أمراض الجهاز الهضمي في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا، بكاليفورنيا.

وعادة ما تستمر آلام المعدة الحادة قصيرة المدى لمدة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام ولا تتطلب بالضرورة زيارة الطبيب. وفي ما يلي بعض الأسباب الشائعة لآلام المعدة الحادة قصيرة المدى:

– الغازات وعسر الهضم

– رد فعل تحسسي تجاه الطعام

– تسمم غذائي

– إنفلونزا المعدة

– تناول الأطعمة الغنية بالتوابل

– تناول بعض الأدوية على معدة فارغة

– الإمساك

– التوتر والقلق

– التهاب الزائدة الدودية (هذه الحالة حادة وخطيرة للغاية. اطلب العناية الطبية على الفور إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالتهاب الزائدة الدودية)

ويمكن أن يكون ألم المعدة المزمن علامة على حالة كامنة أكثر خطورة ويجب أن تفكر في تحديد موعد مع الطبيب. وقد تحدث آلام أكثر خطورة في المعدة بسبب القولون العصبي (متلازمة القولون العصبي)، وهو اضطراب معوي، وقرحة المعدة، وحصوات المرارة، والتهاب البنكرياس، ومرض كرون، وهو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية (IBS) الذي يسببه التهاب الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى التهاب القولون التقرحي، وهو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية يسبب التهابا وقرحا مزمنة في الجهاز الهضمي، وبعض أنواع السرطان، بما في ذلك المعدة والكبد والبنكرياس والمرارة والكلى.

أفضل العلاجات المنزلية للمساعدة في تخفيف آلام المعدة:

1. الزنجبيل

الزنجبيل علاج طبيعي يستخدم منذ العصور القديمة. ويُعتقد أن القدماء في الهند والصين استخدموا الزنجبيل منذ 5000 عام لعلاج أمراضهم. وإلى اليوم، لا يزال يستخدم على نطاق واسع كعلاج فعال، ويوصي بيدفورد به أيضا لمرضاه الذين يعانون من آلام في المعدة والغثيان.

ويمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف آلام المعدة لأنه يعمل كمضاد للالتهابات. ويشار إلى أنه ليس عليك مضغ الزنجبيل الخام للحصول على الراحة، بل إن أي شكل من أشكال تناول الزنجبيل يمكن أن يكون مفيدا، مثل شرب شاي الزنجبيل أو اعتماد مكملات الزنجبيل.

2. النعناع

يقول بيدفورد إن النعناع يوفر الراحة من آلام المعدة والغازات والانتفاخ. وهذا لأن المكونين الرئيسيين في النعناع، المنثول وميثيل الساليسيلات، لهما خصائص مضادة للتشنج، ما يعني أنهما يخففان التشنجات، مثل تلك التي قد يعاني منها مرضى القولون العصبي.

وأوضح بيدفورد: “بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعانون من آلام في المعدة، عادة ما يكون سببها تشنج البطانة أو جدران الأمعاء الدقيقة أو القولون أو المعدة، ويبدو أن زيت النعناع يريح هذه العضلات”.

وبشكل عام، سترتخي المعدة والعضلات المحيطة بها بفضل هذه الخصائص، مما يقلل التشنجات التي يمكن أن تؤدي إلى الراحة من آلام المعدة والغازات والانتفاخ والغثيان.

3. التدفئة

يقول بيدفورد إن استخدام وسادة التدفئة أو زجاجة الماء الساخن يمكن أن يساعد في تخفيف آلام المعدة لدى المرضى. فقط تأكد من وجود حاجز بين الجلد ومصدر التدفئة لتجنب الحروق.

وتعمل الحرارة على إرخاء عضلات البطن ما يساعد على تخفيف الألم المصاحب لتقلصات العضلات والغازات. وتعد وسادات التدفئة رائعة إذا كان ألم المعدة ناتجا عن التوتر والقلق أو تقلصات الدورة الشهرية.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف باحثون في كلية لندن الجامعية أن استخدام حرارة لا تقل عن 104 درجة فهرنهايت خارجيا يمكن أن يمنع مستقبلات الألم الداخلية، والتي بدورها ستجعل الألم الأصلي أقل قابلية للاكتشاف من قبل الجسم.

4. ابق رطبا

يمكن أن يسبب الجفاف خللا في توازن المعادن في جسمك، ما يعطل وظائف الجسم الطبيعية ويمكن أن يؤدي إلى سلسلة من الأعراض بما في ذلك آلام المعدة.

لذا، إذا كان الألم ناتجا عن الجفاف، فتأكد من حصولك على كمية كافية من السوائل في نظامك الغذائي. خاصة إذا كنت مريضا وتتعرق كثيرا أو تعاني من الإسهال أو تتقيأ لأن هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الجفاف.

5. شرب خل التفاح المخفف

إذا كنت تتعامل مع آلام في المعدة ناتجة عن الغازات أو عسر الهضم ، فقد يؤدي خل التفاح إلى المساعدة في الهضم. ويقول بيدفورد إن “الوصفة” التي يوصي بها أطباء المعالجة هي: كوب من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من خل التفاح وملعقة عسل.

ولا ينصح بتناول خل التفاح وحده غير مخفف لأن الحموضة يمكن أن تهيج الحلق وتدهور مينا الأسنان. بالإضافة إلى ذلك، فإن خلطه بالماء والعسل يمكن أن يجعل الخل أكثر استساغة.

ومعظم الأدلة على أن خل التفاح يساعد في إدارة آلام المعدة هي قصص غير مؤكدة، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان هذا علاجا أكيدا بالنسبة لمعظم الناس.

المصدر: بزنس إنسايدر