ألمانيا – وافقت الحكومة الألمانية امس على تقديم 58 مليار يورو (68 مليار دولار) للمساعدة في إعادة إعمار المناطق التي ضربتها فيضانات مدمرة الشهر الماضي.

ووافقت المستشارة أنغيلا ميركل وحكام ولايات ألمانيا الستة عشر على حزمة مساعدات حكومية هي أكبر بكثير من المساعدات المالية التي قدمت تعويضا عن أضرار فيضانات سابقة.

ولا تزال حزمة المساعدات بحاجة إلى موافقة برلمانية.

هذا ولقي أكثر من 180 شخصا حتفهم في ألمانيا وأصيب مئات آخرون في فيضانات 14 و15 يوليو والتي أودت أيضًا بحياة مواطنين في بلجيكا.

وبسبب الأمطار الغزيرة فاضت الأنهار على ضفافها، لتغرق المنازل والجسور.

وأصدرت لجنة علمية تابعة للأمم المتحدة تقريرا هذا الأسبوع تضمن توقعات بزيادة تواتر مثل هذه التغيرات الجوية المتطرفة مع تصاعد درجة حرارة كوكب الأرض.

المصدر: AP