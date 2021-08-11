أبوظبي – أغلقت الأسهم في أبوظبي يوم الأربعاء عند مستوى قياسي مرتفع، مدعومة بتنامي مكاسب سهم العالمية القابضة بعد أن أعلنت المجموعة أرقاما قوية للنصف الأول من العام في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.5 بالمئة.

وربح سهم العالمية القابضة نحو عشرة بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد أن أعلنت الشركة عن صافي ربح 4.36 مليار درهم (1.19 مليار دولار) للفترة المنتهية في 30 يونيو، ارتفاعا من 814 مليون درهم قبل عام.

وبلغت القيمة السوقية للشركة 201.7 مليار درهم في أواخر يونيو، مما يجعلها أعلى الشركات المدرجة في أبوظبي من حيث القيمة، بعد طرح أولي لـ”ألفاظبي” التي تمتلك فيها العالمية القابضة حصة 45 بالمئة.

وفي غضون ذلك، أغلق سهم الدار العقارية على ارتفاع 0.7 بالمئة، فيما أعلنت شركة التطوير العقاري عن زيادة في صافي أرباح الربع الثاني.

أما في دبي فقد تراجع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط 1.5 بالمئة لسهم أكبر بنوكها الإمارات دبي الوطني، لكن مما حد من تكبد المؤشر المزيد من الخسائر أداء قوي لسهم إعمار العقارية الذي ارتفع 0.8 بالمئة.

وبعد ساعات التداول، أعلنت الشركة عن صافي ربح فصلي 903 ملايين درهم (245.85 مليون دولار)، انخفاضا من 1.09 مليار درهم قبل عام.

من ناحية أخرى، شهدت إعمار للتطوير زيادة في صافي أرباحها الفصلية. وأغلقت أسهم إعمار مرتفعة 0.5 بالمئة.

وصعد المؤشر السعودي القياسي 0.2 بالمئة بقيادة زيادة 3.5 بالمئة لسهم التعدين العربية السعودية وارتفاع 0.3 بالمئة لسهم مصرف الراجحي.

وقفز سهم البنك السعودي الفرنسي بأكثر من ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت وحدته السورية ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني.

وفي قطر، أغلق المؤشر مستقرا مع تجاذب السوق بين مكاسب لأسهم القطاع المالي وتراجع الأسهم الصناعية.

المصدر: “رويترز”