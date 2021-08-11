الأمارات العربية – أكد رئيس الاتحاد الإيراني للتصدير، محمد لاهوتي، أن الامارات أزاحت الصين من صدارة مصدري السلع إلى إيران.

وأوضح لاهوتي، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أن الإمارات دولة غير مصنعة، إلا أنها تعيد تصدير السلع إلى إيران لأسباب عدة، منها الحظر المفروض على البلاد.

كذلك أكد المسؤول الإيراني أن المانيا وسويسرا باتتا بقائمة مصدري السلع إلى إيران، وهذا يعكس جودة البضائع المستوردة.

وتخضع طهران لعقوبات أمريكية شديدة، بما في ذلك صادرات النفط الإيراني، وبموجب العقوبات يحظر على الشركات التعامل التجاري مع إيران.

المصدر: فارس + RT