إسبانيا – أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي رفضه اتفاقية رابطة “الليغا” مع شركة CVC الاستثمارية والتي كان من المقرر أن تضخ 2.7 مليار يورو للأندية، باعتبارها غير قانونية.

وجاء في البيان: “هذه العملية تتم دون أدنى توافق حول اختيار العرض الفائز، وفيما يتعلق بالاتفاقيات بين الرابطة وCVC المتعلقة بالحقوق السمعية والبصرية للأندية والشركات الرياضية، يجب على الاتحاد التعبير عن معارضته”.

وتابع: “(المعارضة) ليست فقط لأسباب قانونية – والتي ستولد بلا شك العديد من الدعاوي القضائية التي يمكن أن تشكك في قابلية الاتفاقية للتطبيق – ولكن أيضا لأسباب اقتصادية، نظرا لأن حقوق الأندية ستخضع لضرائب شديدة خلال الـ50 عاما القادمة، مقابل مبلغ صغير من المال”.

وأضاف الاتحاد الإسباني: “إذا كانت هناك أندية تريد التفريط طوعا بحقوقها غير القابلة للتصرف وغير المتاحة من قبل أطراف ثالثة، فلا توجد مشكلة في قيامها بذلك، لكن ليس عبر اتفاقية غير قانونية تلزم للجميع، من خلال الإسناد الكاذب لصالح الرابطة للحقوق التي لا تمتلكها”.

وواصل: “علاوة على ذلك، نرى محاولة لعبور حدود القانون، للوصول إلى اتفاق اقتصادي مؤسف لمستقبل كرة القدم الإسبانية، وفي المقابل سيكون أمرا رائعا بالنسبة للصندوق والمستفيدين المحتملين الآخرين”.

وختم: “لهذا قرر الاتحاد الإسباني، إدراكا منه للشكاوى والتعليقات التي قدمتها مختلف أندية الدرجة الأولى والثانية، إبداء معارضته الشديدة لهذه الاتفاقية، من خلال بوروفاكس تم إرساله إلى الرابطة”.

وكان برشلونة وريال مدريد قد عبرا في وقت سابق، عن معارضتهما للاتفاقية التي أبرمتها رابطة “الليغا”.

كما أعلن ريال مدريد في بيان رسمي أمس الثلاثاء، أنه قام باتخاذ إجراءات قانونية ضد خافيير تيباس رئيس رابطة “الليغا وخافيير جويخارو المسؤول عن صندوق CVC وضد صندوق CVC نفسه.

المصدر: وكالات