ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح أن أعضاء ملتقى الحوار لن يصلوا إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية لاتساع هوة الخلاف بين كافة الأطراف، وحتى لو تم الاتفاق سوف يكون منقوصًا وغير متكامل.

السويح وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الثلاثاء، أوضح أن الضغط الدولي يبدو أنه مفقود، وقد تعود الخصوم السياسيين واقتنعوا بأنه لا توجد أدوات يستخدمها المجتمع الدولي بحثهم للوصول إلى حل قريب، وأما أسباب تعثر هؤلاء حتى الآن، فأولها أن الموجودين في المشهد الآن لا يريدون المغادرة، وهناك سياسة خفية غير مفهومة الهدف منها إنهاك الليبيين، ثم فرض سياسة الأمر الواقع، وفق تقديراته.