مصر – أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع الإمارات واستشراف آفاق إضافية للتعاون في كل المجالات، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها البلدين بميزات تفضيلية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي استقبل وفدا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني للإمارات، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف أن “اللقاء تناول التباحث حول عدد من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والإمارات، خاصة في الشق الاقتصادي والتجاري، فضلا عن جهود تعزيز الاستثمارات الإماراتية المصرية المشتركة في مصر في مختلف القطاعات”.

وأردف قوله أن ” الشيخ طحنون نقل إلى الرئيس السيسي تحيات ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدا بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في ظل العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة السيسي، وهو ما يوفر فرصا غير مسبوقة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل، مؤكدا في هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، والتطلع لأن تمتد تلك العلاقات الاستراتيجية إلى الأجيال المستقبلية”.

وتابع أن “السيسي طلب نقل تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد، مرحبا بزيارة الوفد الإماراتي إلى مصر، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والإمارات، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات، مع الإعراب عن تطلع مصر لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون في كل المجالات، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها البلدين بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها”.

المصدر: “المصري اليوم”