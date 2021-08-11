ليبيا – أكد عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن الاجتماع اليوم الأربعاء سيكون لأعضاء الملتقى كافة، وليس للجنة دون أخرى، وأنه سيناقش المقترحات المقدمة من لجنة التوافقات وعددها 4 مقترحات، وسيتم إعطاء كل مقترح وقتًا مستفيضًا لعرض كل بنوده، ثم إعطاء كل عضو مدة 4 دقائق للتعقيب أو طرح أسئلته على أصحاب المقترحات.

الشركسي وفي تصريح لموقع عربي”21″ القطري أمس الثلاثاء، أشار إلى أن البعثة الأممية ستقوم بإبعاد أي مقترح يحاول الالتفاف على موعد الانتخابات المقبلة الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، وهناك إشكالية أخرى في مقترح من الأربعة، كونه اشترط تغيير مفوضية الانتخابات، وهو أمر لا يجد قبولًا ولا توافقًا داخل الملتقى.

وتابع عضو الملتقى: “تختتم الجلسة بكلمة من كوبيتش، والاتفاق على جلسة تقابلية مباشرة قبل يوم 25 أغسطس، من أجل التصويت على المقترحات وحسم الأمر، وأنه من غير المتوقع إجراء تصويت خلال جلسة الغد الافتراضية”.