ليبيا – عقد حسين القطراني النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع القائم بأعمال سفارة مصر تامر مصطفى والمسؤول عن ملف ليبيا بخارجيتها محمد تروث.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن حكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد، جرى خلال اللقاء مناقشة تنظيم عمل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين؛ بالإضافة إلى بحث تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية وتنظيم تواجدها بالأراضي الليبية بحسب السوق.

وثمن القطراني دور مصر ودعمها الجاد لملف المصالحة ووقوفها الدائم مع الأمة الليبية النابع من العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين.