ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأربعاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بحضور أعضاء مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، و رباب حلب، وأبوبكر مردة، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات أوجه التعاون المشترك بين المفوضية ووزارة الخارجية في إطار التحضيرات للاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر القادم، وسبل دعم المفوضية للإيفاء بمتطلبات هذا الاستحقاق كخطوة نحو الاستقرار وبناء الدولة.

واستعرض السايح خلال اللقاء الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية لضمان مشاركة الجاليات الليبية المقيمة في الخارج في الانتخابات العامة المخطط لها.

كما استعرض أوجه الدعم الفني المقدم من المجتمع الدولي، ودوره في الرفع من كفاءة ومهنية العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.

من جانبها، أعربت المنقوش عن دعمها للمسار الانتخابي، مبدية استعداد وزارة الخارجية لتسخير الإمكانيات المتوفرة لديها لنجاح هذا الاستحقاق، والعمل مع المفوضية لتهيئة أفضل الظروف لتتمكن الجاليات الليبية المقيمة بالخارج من الوصول إلى صناديق الاقتراع، وتعزيز مشهد الدولة الديمقراطية التي يتطلع إليها كل الليبيين.

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