فرنسا – أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي امس تعاقده مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق البالغ 34 عاما.

وجاء في بيان النادي الباريسي: “يسعد نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيعه مع ليو ميسي عقدا لمدة عامين، مع سنة إضافية اختيارية”.

وسيرتدي النجم الأرجنتيني القميص ذي الرقم 30 في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

ونشر النادي الباريسي مقطع فيديو يظهر في نهايته ميسي يقف بقميص سان جيرمان رفقة الكرة في منتصف ملعب “حديقة الأمراء” معقل فريق العاصمة الفرنسية، وأرفقها بالقول: “جوهرة جديدة في باريس”.

وانضم اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات إلى الفريق الباريسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادي الكتالوني.

وقال ميسي بعد توقيع عقد انضمامه إلى الفريق الباريسي: “أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان. كل شيء في النادي يطابق طموحاتي الكروية. أعرف مدى موهبة الفريق والجهاز الفني هنا. أنا مصمم على المساعدة في بناء شيء مميز للنادي والمشجعين، وأنتظر بفارغ الصبر اللعب على أرضية ملعب حديقة الأمراء”.

ووصل ميسي في وقت سابق اليوم إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس، واجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي، غدا الأربعاء.

ولم يعلن باريس سان جيرمان عن راتب ميسي، في حين توقعت تقارير صحفية أن يحصل النجم الأرجنتيني على 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

وميسي هو خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وأعلن برشلونة رسميا، الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد عقده بسبب قيود لوائح رابطة “الليغا” الخاصة بالرواتب.

المصدر: RT