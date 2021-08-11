فلسطين – أبرق الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس معزيا الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون، بضحايا الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات شرق الجزائر.

وقال الرئيس عباس في برقية التعزية: “نتابع بقلق كبير أنباء اندلاع الحرائق في عدة ولايات شرق الجزائر الشقيق، أودت بحياة عشرات الضحايا بين مدنيين وعسكريين من الجيش الجزائري أثناء استبسالهم في إنقاذ المواطنين، إضافة للخسائر المادية جراء التهام النيران لهكتارات من الأراضي”.

وأضاف عباس: “باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لعائلات الضحايا وللشعب الجزائري، بأسمى عبارات التعازي القلبية، معربين عن تضامننا التام معكم في هذه المحنة الأليمة”.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إن 42 شخصا بينهم 25 عسكريا، لقوا حتفهم في حرائق غابات اندلعت شرقي الجزائر العاصمة.

وقال بن عبد الرحمن للتلفزيون الحكومي إن الحكومة طلبت المساعدة من المجتمع الدولي وتجري محادثات مع شركاء لاستئجار طائرات لإطفاء الحرائق.

المصدر: وكالات