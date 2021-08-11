جدل في مصر بعد زعم “يوتيوبر” سوري وزوجته إعلان جنس مولودهما على الأهرامات

جدل في مصر بعد زعم “يوتيوبر” سوري وزوجته إعلان جنس مولودهما على الأهرامات

مصر – أحدث “يوتيوبر” سوري وزوجته العراقية، المعروفان باسم “سيامند وشهد”، جدلا واسعا بسب انتشار مقطع فيديو لهما ظهرا فيه وهما يتحدثان عن إقامة حفل للكشف عن جنس مولودهما في الأهرامات بمصر.

ونشر اليوتيوبر سيامند برفقة زوجته، فيديو على قناته في “يوتيوب”، أكد فيه أنهما سيحييان حفلا في أهرامات مصر لكشف جنس مولودهما.

وأشارا إلى تجهيزهما لهذه الاحتفالية على مدار أيام طويلة، وأنهما رغبا في ذلك ليكونا أول شخصين في العالم يعلنان جنس مولودهما المنتظر في الأهرامات.

وتعليقا على الفيديو، كتبت ريهام رضا في تغريدة على صفحتها عبر “تويتر”: “‏في اتنين يوتيوبر عملوا حفلة في الأهرامات عشان يعرفو البيبي ولد ولا بنت، تخيل تفضل تبني 20 سنة في هرم وتنقل في حجارة وناس تموت عشان يدفن فيها ملك وفي الآخر اتنين يوتيوبر يعملوا حفلة على قبرك ويلونوا الهرم بينك وبلو (الزهري والأزرق)”.

وقال مغرد آخر يدعى إبراهيم الأحمد عبر “تويتر”: “‏يوتيوبر سوري يحول الأهرامات إلى جهاز إيكو لكشف نوع الجنين.. منك لله يا أنس مروة”.

وقال مغرّد يدعى العميد عبر “تويتر”: “وين عيون أبو الهول تشوف شو عملتوا بالأهرامات”، مضيفا:”بعد برج خليفة الأهرامات تدخل ضمن الأجهزة الطبية لمعرفة جنس الجنين”.

المصدر: RT