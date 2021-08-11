السودان – أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، عدم السماح بحدوث انقلاب عسكري يقوض الفترة الانتقالية في السودان.

وقال دقلو لدى مخاطبته قواته بقاعدة قري، اليوم الأربعاء: إن “السياسيين هم من يمنحون الفرص للانقلابات بانشغالهم بالسلطة وإهمال التنمية” مضيفا: ” نحن العسكريين لن نسمح بحدوث انقلاب، نريد تحولا ديمقراطيا حقيقيا عبر انتخابات حرة ونزيهة، وليس مثلما كان يحدث في السابق من غش من خلال تبديل صندوق بصندوق، الصناديق البملوها من برا ويجو يفرغوها ديك تاني ما في”.

وأكد النائب الأول، أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات عديدة بالنظر إلى حصار استمر 30 عاما على السودان.

وقال إن “الدولة برغم الهفوات تمضي بخطى ثابتة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإجتماعية”، مضيفا أن “الحكومة الانتقالية حققت إنجازات بعودة السودان إلى حضن المجتمع الدولي، وبدء إعفاء الديون، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلا عن تحقيق السلام الذي يعد الإنجاز الأكبر كونه حقن دماء السودانيين”، وأكد “نحن طوينا صفحة الحرب ونأمل ألا تعود”.

وأفاد دقلو أن “بعض الإخفاقات التي تشهدها الفترة الانتقالية المتسبب فيها فاقدو الوطنية، هؤلاء لو تحلوا بالوطنية بقدر يسير لتجاوز السودان الوضع الذي يعيشه الآن”، مضيفا أن السودان “غني بموارده التي تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية لصالح البلاد”.

وتابع القول: “مشكلة بلدنا ليست في انعدام الموارد”، مشيرا إلى أن ولايات السودان كافة تملك ميزات يجب تسخيرها لصالح المواطن، مؤكدا أن “الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسنا مستمرا حال خلصت النوايا”.

وأشاد النائب الأول بجهود “القوات النظامية كافة في حراسة البلاد والثغور”، وقال إن القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات هم “أوتاد البلاد يرابطون في الثغور لحمايتها”.

المصدر: “سونا”