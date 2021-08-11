روسيا – عززت روسيا ترسانتها في قاعدتها العسكرية بجمهورية طاجيكستان، وزودتها بأحدث الأسلحة، بينها قاذفات الصواريخ المحمولة بعيدة المدى، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة من نوع “فيربا”.

وقال المكتب الصحفى بالمنطقة العسكرية الروسية المركزية، في تصرح صحفي، امس إن جميع أنواع الأسلحة التي تسلمتها القاعدة الروسية هناك، تم استخدامها في التدريبات المشتركة التى قامت بها مؤخرا روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان على خلفية تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.

وأضاف أن “القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 تسلمت أحدث بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز “AK-12” ومسدسات “ياريغين” لتحل محل مسدسات “ماكاروف”، وبنادق قنص حديثة من عيار كبير “ASVK-M”، وقاذفات اللهب بعيدة المدى، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة “فيربا”.

المصدر: نوفوستي