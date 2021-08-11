ليبيا – اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء في المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، بعميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، وعضو المجلس البلدي طرابلس المركز ناصر الكريوى.

في بداية الاجتماع رحب صنع الله بالحضور وقدم شكره وتقديره لعميد بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي، كما أرسل من خلاله جزيل الشكر والتحايا لأهالي المنطقة المحترمين على سماحتهم وحسن تعاملهم مع كل موظفي المؤسسة الوطنية للنفط بمقراتها المختلفة، وخصّ بالحديث والثناء جهود شركة الخدمات العامة طرابلس في استمرار أعمال النظافة وتهذيب وتجميل المنطقة المحاذية لمقرات المؤسسة الوطنية للنفط.

من جهته عبر عميد بلدية طرابلس المركز، عن سعادته بهذا الاجتماع وفخره بشخصية مصطفى صنع الله وقدرته على تحمل أعباء هذه المرحلة.

كما قدم الخليفي خلال الاجتماع، نبذة وافية عن المشاريع التي قامت بها البلدية مؤخرًا والصعوبات التي تواجهها تحديدًا مشاكل البنية التحتية، إلى جانب عدد من القضايا والمختنقات المتراكمة.

وأشار إلى أن بلدية طرابلس المركز تبحث عن شركاء لها لحلحلة كل المشاكل والصعوبات، وترى أن المؤسسة خير من يمثل هؤلاء الشركاء.

من جانبه أكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تفخر بالتعامل مع بلدية طرابلس المركز وتقديم المساعدات لها المتمثلة في تنمية المنطقة ودعم البرامج الصحية والخدمية في إطار التنمية المستدامة، وذلك تطبيقًا لمبدأ حسن الجوار، وباعتبار أن بلدية طرابلس تحوي كل مقرات المؤسسة الوطنية للنفط.

واستعرض الخليفي خلال الاجتماع مقترحًا للقيام ببعض أعمال الصيانة والبنية التحتية في المنطقة المجاورة لمبنى المؤسسة الوطنية النفط.

وفي الختام أكد صنع الله أن المؤسسة لن تتوانى عن تقديم الخدمات قدر الإمكان ووفق الإمكانيات المتاحة، للإسهام في إنجاح مشاريع البنية التحتية لبلدية طرابلس المركز، ودعم برامج التنمية التي من شأنها أن تعمل على تطوير بلدية طرابلس.

وحضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة العماري محمد، وعضو مجلس الإدارة للإستكشاف والإنتاج بلقاسم شنقير، ومدير إدارة التنمية المستدامة المكلف علي كريدان.