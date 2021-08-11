غانتس: على المجتمع الدولي وقف العدوان الإيراني

غانتس: على المجتمع الدولي وقف العدوان الإيراني

إسرائيل – دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس المجتمع الدولي “للتكاتف” من أجل وضع حد لما وصفه بـ “العدوان الإيراني”.

وقال الوزير خلال جولة تفقدية له في المنطقة العسكرية الشمالية، امس: “ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات لوقف العدوان الإيراني. هذا هو الوقت للأعمال المشتركة”.

وأضاف: “كما رأينا خلال الهجوم البحري الأخير الذي أودى بحياة أجنبيين اثنين، فإن إيران أكبر خطر على السلام في العالم والمنطقة”.

وأكد أن إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي “بينما تطور إيران برنامجها النووي”.

يذكر أن إيران كانت قد رفضت الاتهامات بوقوفها وراء الهجوم على ناقلة “ميرسر ستريت” التابعة لشركة إسرائيلية في خليج عمان، الذي أسفر عن مقتل مواطنين بريطاني وروماني.

المصدر: وكالات