فرنسا – عقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مؤتمرا صحفيا الأربعاء لتقديم لاعبه الجديد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وذلك بعد التعاقد معه بعقد حتى عام 2023 مع خيار التمديد حتى 2024.

ووصل ليو قاعة المؤتمرات في ملعب حديقة الأمراء، مع عائلته وأطفاله الذين ارتدوا قمصان نادي والدهم الجديد، باريس سان جيرمان.

وقال ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي: ” نحن سعداء بانضمام ميسي لنادي باريس سان جيرمان ونتطلع لصنع مجد مشترك”.

وتابع الخليفي: “امتلك علاقة رائعة مع ميسي منذ فترة لا يعرفها الكثيرين، لذلك أفخر بأنني أقدم ليو كلاعب في باريس سان جيرمان”.

بدأ ميسي المؤتمر وقال: “الكل يعلم مدى صعوبة تركي برشلونة. لكنني أحب وقتي هنا في باريس. ممتن جدًا لأن المفاوضات المعقدة كانت سلسة. أشعر بحق أن النادي جاهز للقتال من أجل كل الألقاب”.

وشكر ليو إدارة ناديه الجديد: “أشكر إدارة باريس سان جيرمان على الاستقبال الحافل يوم أمس، كذلك جماهير النادي لقد رحبوا بي بشكل جنوني، هذا ما أسعدني كثيرا ولذلك فأنا متأكد من أننا سوف نستمتع كثيرا في الموسم الجديد ونقاتل من أجل الفوز بالألقاب المختلفة”.

وواصل: “سعادتي لا توصف وكبيرة للغاية بعد مرحلة صعبة ومعقدة ولكني أريد أن أشكر ناصر الخليفي الذي كان يعمل بجد من أجل إنهاء كافة المشاكل منذ بيان برشلونة (الرحيل)”.

وأبدى ميسي حماسه: “سأستعد بكل قوة من أجل العودة إلى المباريات في أقرب وقت ممكن، لقد عدت للتو من الإجازة وعلي استعادة لياقتي البدنية مع باريس سان جيرمان من خلال التدريب مع العديد من اللاعبين الرائعين في الفريق”.

وأضاف: “هدفنا هو القتال على الكل الألقاب، الفوز بدوري أبطال أوروبا ليس بالأمر السهل نظرا لصعوبة المنافسة والأندية المشاركة، أحيانا يكون لديك لاعبين رائعين للغاية ولا تحقق هذه البطولة، يجب أن يحالفك الحظ وأن تتحلى بالروح القادر على تحقيق اللقب”.

وعلق الخليفي على اتهام ناديه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف: “نتبع دوما قوانين اللعب المالي النظيف منذ اليوم الأول لإقراره، وسنبقى دوما نتبعه”.

وأوضح:”عندما نتعاقد مع أي لاعب نكون قد درسنا الموقف جيدا وبالتأكيد يكون لدينا القدرة على التوقيع معه دون الإخلال بأي قوانين والفوز بخدمات ميسي يمثل لنادينا الكثير والكثير”.

وأضاف: “كل شيء سيتغير للأفضل مع وجود ميسي في باريس سان جيرمان، سترتفع حقوق البث للمباريات ورعاة نادينا كل شيء سيكون مميزا”.

وأعلن بي سي جي انتقال ميسي أمس الثلاثاء رسميا له بعقد انتقال حر بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.

المصدر:RT