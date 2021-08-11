فرنسا – تمكن باريس سان جيرمان الفرنسي من الحصول على خدمات النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق، والإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق.

ولا يخفى على عشاق الساحرة المستديرة، العداوة الكبيرة التي جمعت سابقا بين راموس وميسي أثناء مسيرتهما بقميصي ريال مدريد وبرشلونة، على الترتيب، حتى نجح نادي باريس سان جيرمان، في جمع النجمين سويا في فريق واحد، وبنفس الطريقة، في صفقة انتقال حر بالمجان.

ويبدو أن العداوة انقلبت إلى صداقة سريعا بين النجمين، حيث حرص راموس على الترحيب بميسي، فور وصول الأخير إلى العاصمة الفرنسية باريس.

ونشر حساب قناة “بي إن سبورتس” في “إنستغرام” مكالمة هاتفية بين النجمين تظهر حفاوة كبيرة من راموس بقدوم ميسي، بعدما كان كل منهما قائدا لأقوى غريمين في العالم ريال مدريد وبرشلونة.

المصدر: RT