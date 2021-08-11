مصر – تمكن فريق من الباحثين في جامعة عين شمس المصرية من اختراع “ممرضة آلية” (روبوت) بقدرات عالية، وتتحدث اللغة العربية ويمكنها التعرف على وجوه الأطباء والممرضات.

وقال رئيس الجامعة محمود المتيني في تصريح لقناة “صدى البلد”، إن “اختراع الروبوت (شمس) في الجامعة هو مشروع بحثي لعدد من الباحثين في كلية الحاسبات والمعلومات”، مشيرا إلى أن “الفكرة عرضت عليه عام 2020 وتحمس لها”.

وأضاف: “الفكرة نبعت من الظرف الذي نمر به وهو فيروس كورونا”.

ولفت إلى أن “الممرضة الآلية بإمكانها أن تصبح على المريض وتطمئن عليه، وتعلم أحواله وتقيس درجة الحرارة، وإذا كان المريض ما زال يعاني من الألم فإنها تبلغ بالحالة”.

ولفت إلى أنها “تقوم بأعمال خفيفة ومتوسطة ومعقدة، وتتحدث اللغة العربية ويمكنها التعرف على وجوه الأطباء والممرضات، ومساعدة الجراح في مهمته”.

وتابع أن “الروبوت شمس بإمكانها إدخال بيانات المريض، ويمكنه التواصل بين الطبيب والمريض”.

وكشف أن “تكلفة المشروع لا تتجاوز المليون جنيه، وفريق العمل من مختلف الأعمار منهم حديثي التخرج”، مشيرا إلى أن المهمة استغرقت 10 أشهر.

المصدر: “صدى البلد”