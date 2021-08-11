مصر – أثارت المذيعة ياسمين الخطيب، الجدل خلال حفل عقد قرانها على رجل الأعمال رمضان حسني بأحد فنادق القاهرة، عند سؤالها لماذا الزواج على مذهب أبو حنيفة؟.

وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن المادة 180 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931، والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضي بأن تصدر الأحكام في الأحوال الشخصية طبقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجبُ فيها أن تصدُرَ الأحكام طبقًا لتلك القواعد، هذا مع أن الاتفاق على كون الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة لا يستلزم أن يكون الطلاق كذلك أيضا.

وأجاب مفتي مصر شوقي علام، عن هذا السؤال سابقا موضحا أن مذهب الإمام أبو حنيفة هو المذهب المعتمد في الزواج، لأن القضاء المصري اعتمده منذ أكثر من قرن، لافتا إلى أنه منذ عام 1930 استحدث نظام التوثيق بعقود الزواج على هذا المذهب، قائلا: “إن مذهب أبو حنيفة نصر المرأة وأعطاها الأهلية الكاملة لإنشاء عقد النكاح وبقية العقود الأخرى سواء فى التصرف المالى أو غيره من العقود”.

وأشار إلى أنه: “حينما يقول المأذون “زوجتك موكلتي” فهذه العبارة بها دقة فقهية لأن الوكالة لا تكون إلا عن حق ثبت للأصيل أي أعطى المرأة حقوقها في الوكالة والملك وفي تفويض حقها للغير”.

يذكر أن حفل زفاف ياسمين الخطيب أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد من الفنانين ولاعبو كرة القدم ومنهم المطرب محمد شاهين والمطرب محمد سراج والمذيع ممدوح الشناوي، ولاعبو النادي الأهلي أيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة ومحمد شريف.

المصدر: أخبار اليوم + الوطن