جنيف – أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء عن إجراء تجربة سريرية تشمل 52 دولة حول العالم لدراسة ثلاثة عقاقير مضادة للالتهابات كعلاجات محتملة لـ “كوفيد-19”.

وجاء في البيان الذي أصدرته المنظمة أن هذه العلاجات، أرتيسونات وإيمانتينيب وإنفليكسيماب، قد “وقع عليها الاختيار من قبل لجنة خبراء مستقلة لإمكاناتها في الحد من مخاطر الوفاة لدى مرضى “كوفيد-19″ في المستشفيات”.

والأرتيسونات Artesunate، هو جزء من مجموعة الأرتيميسينين من العقاقير التي تعالج الملاريا، وهو مشتق شبه صناعي من الأرتيمينيسينين وقابل للذوبان في الماء، وبالتالي قد يعطى عن طريق الحقن.

أما الإيمانتينيب فهو أحد مثبطات التروسين كيناز، ويستخدم لعلاج السرطان، وتحديداً مرض ابيضاض الدم النقوي المزمن، أو ما يعرف باللوكيميا النخاعية المزمنة، وكذلك لوكيميا الخلايا الليمفاوية وغيرها من الأورام.

والإنفليكسيماب هو عقار يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار المقسط والتهاب المفاصل الصدافي والصداف وداء كرون والتهاب القولون التقرحي. ويستخدم عن طريق الحقن الوريدي.

المصدر: رويترز