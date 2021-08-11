لندن – أفادت شركة Elliptic لتحليلات blockchain إن قراصنة أعادوا 258 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة إلى شبكة Poly Network.

وبينت الشركة أن “الهاكرز” كانوا قد سرقوا ما يقدر بنحو 600 مليون دولار من منصة العملات المشفرة.

وقد استغل القراصنة ثغرة أمنية في Poly Network التي كشفت عن الهجوم يوم أمس الثلاثاء وطلبت إجراء اتصال مع المتسللين، وحثتهم على “إعادة الأصول المخترقة”.

في تحول غريب للأحداث، بدأ القراصنة اليوم الأربعاء بإعادة بعض الأموال التي سرقوها، وأرسلوا رسالة إلى شبكة Poly Network يقولون فيها إنهم “مستعدون لإعادة” الأموال.

المصدر: “رويترز” + cnbc