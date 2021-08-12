ليبيا – أعلن مهرب البشر المعاقب دوليًا عبدالرحمن ميلاد المكنى ” البيدجا ” مباشرته في صيانة الأكاديمية البحرية بجنزور بجهد خاص مع من أسماها ” الأيادي الوطنية ” وذلك عقب أسابيع من الإفراج عنه بعد توقيفه لعدة أشهر.

وكتب البيدجا عبر صفحته الرسمية : ” لم نقف متفرجين أو مكتوفي الأيد وتوكلنا على الله ومعنا الناس الوطنيين وباشرنا في أعمال صيانة أكاديمية الدراسات البحرية وإعادة إعمارها بعد تعرضها للتدمير والتخريب والسرقة من قبل اللاجئيين ” .

وقال أن من أهم أهدافهم صيانة الواجهة والمقرات الإدارية وعنابر سكن الطلبة وتجهيز الكلية لإستقبال الطلبة وتخريج دفعات جديدة من ضباط وضباط الصف وصيانة الملاعب الرياضية وتجهيز حوض السباحة الذي قال أنه يعتبر من أهم الأحواض الرياضية بليبيا.

المهرب المعاقب دوليًا ومحليًا عبدالرحمن ميلاد "البيدجا" يعلن دعمه التام للسراج ويوجه رسائل للحراك :الأتراك أسيادكم، ومن حق السوريين الدولار لأنهم "تريس" قاتلوا معنا في #طرابلس ودافعوا عن نسائنا ومن يخطئ كأنه أخطأ بحقنا،أين كنتم يوم 4/4 يوم السراج مع البركان؟! #ليبيا #المرصد 2/1 pic.twitter.com/dBNZNH7oqc — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 27, 2020

وأضاف : ” نأمل من الجهات العامة وذات العلاقه المساعدة في هذا العمل الجبار ، ونحن رجال الوطن دوماً في الموعد كنقطة حرس السواحل مصفاة الزاوية ” .

وأشار البيدجا إلى أن مباشرته في صيانة المقر تأتي في إطار ” دعم المؤسسات الدولة والحكومة وباعتبار الأكاديمية البحرية هي صاحبة الفضل في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتخريج جنود مدافعين عن سواحل البلاد من المهربين والمحتلين وناهبي الثروات البحرية ” .

وفي سياق متصل وجه البيدجا تهديدات إلى مهرب البشر الآخر المدرج معه في نفس القائمة أحمد الدباشي المكنى ” العمو ” .

أطباء بلا حدود تكشف تفاصيل خطف وقتل مهاجرين على يد ” العمو ” والكتيبة 48 وتؤكد : الداخلية رفضت التعليق . #ليبيا #المرصد https://t.co/NofnYFEJGZ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 10, 2020

وأكد ” البيدجا ” عودة ” العمو ” لتجارة الهجرة غير الشرعية وقال له : ” رح اندمك عليها واللي ايمل يعطي البل والهجرة في المنطقة الغربية رح نوقفها وتهديداتك ماتعني شي ، واللي يوصل في أفراد النقطة بإذن الله نهايته ” .

يشار إلى أن العمو قد عاد إلى مدينة صبراتة في أبريل 2020 بعد انسحاب الجيش منها وباشر منذ ذلك الوقت نشاطاته في تهريب البشر بموجات كبيرة تسببت في غرق وموت العشرات خلال الأسابيع الأخيرة في وقت كانت قد توقفت فيه إبان سيطرة الجيش وجهاز المباحث الجنائية على تلك المنطقة قبل عودة المهربين تحت غطاء حكومة السراج مدعومين بقوة كبيرة من الزاوية .

المرصد – متابعات