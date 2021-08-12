ليبيا – أكد رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان أن الدلالة الأولى والأساسية التي حملتها زيارة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى مصر تتمثل في أن القاهرة هي اللاعب المهم لأي حل في ليبيا.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” اليوم الأربعاء قال إن مواقف العاصمة المصرية من الإرهاب والقوات المسلحة ومجلس النواب، جعل لها مكانة خاصة في المسألة الليبية، باعتبار أن أمريكا تنظر إلى أن ليبيا عمق استراتيجي لمصر، وبالتالي لا بد أن تمر الحلول عبر القاهرة.