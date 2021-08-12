تونس – شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أنه لا مجال للاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية، مؤكدا أنه سيتم التصدي لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش.

وجاءت تصريحات قيس سعيد خلال زيارة قام بها بعد ظهر الأربعاء، لمركزي تبريد منتجات فلاحية بكل من الجديدة وطبربة بولاية منوبة.

وأكد الرئيس أنه من غير المقبول أن تتحكم مسالك التوزيع في كميات المنتجات المعروضة في الأسواق والترفيع المشط في الأسعار والإضرار بالفلاحين والعمال وبالقدرة الشرائية للمستهلك.

وصرح قيس سعيد بأنه سيتم تحميل المسؤوليات لكل الضالعين في ذلك مهما كان موقعهم.

المصدر: RT