العجز في الميزانية الأمريكية في يوليو يسجل أكثر من 300 مليار دولار مع بقاء الإنفاق مرتفعا

العجز في الميزانية الأمريكية في يوليو يسجل أكثر من 300 مليار دولار مع بقاء الإنفاق مرتفعا

الولايات المتحدة – سجلت الحكومة الأمريكية عجزا في الميزانية بلغ 302 مليار دولار في يوليو تموز، وهو مستوى قياسي مرتفع لذلك الشهر، مع بقاء الإنفاق لتخفيف تداعيات الجائحة مرتفعا.

وقالت وزارة الخزانة اليوم الأربعاء إن العجز في يوليو يقارن مع عجز في الميزانية بلغ 63 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات للشهر 262 مليار دولار، بانخفاض 54 بالمئة من يوليو تموز 2020 في حين تراجعت النفقات عشرة بالمئة إلى 564 مليار دولار.

وبلغ العجز في ميزانية الحكومة الأمريكية للأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2021، التي تنتهي في سبتمبر، 2.540 تريليون دولار بانخفاض عشرة بالمئة من العجز القياسي البالغ 2.807 تريليون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2020.

المصدر: “رويترز”