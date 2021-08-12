ليبيا – تمكن أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائي وقسم النجدة التابعين لمديرية أمن سبها من القبض على شخص يتحرش بالأطفال بأحد المساجد في مدينة سبها.

مديرية أمن سبها ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم القبض على المتحرش (ف. م. م .أ) بعد ورد بلاغ من قبل المواطن (س.س. م) بتاريخ 3 أغسطس الجاري؛ حيث أفاد المواطن بأن المتحرش يقوم بالتحرش بالأطفال اللذين يقوم بتدريسهم بالمسجد، وعلى أثر هذا تم تكليف أعضاء التحري بجمع المعلومات والقبض عليه.

وأشارت المديرية إلى أن أعضاء التحري والقبض بقسم البحث وبمساندة أعضاء قسم النجدة تمكنوا من ضبط الشخص المطلوب، وعند التحقيق معه اعترف بكل ما نسب إليه، وعلى الفور اتخذت الإجراءات القانونية حياله وتمت إحالته الى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

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