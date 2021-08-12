ليبيا – عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس اجتماعًا مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد، الذي أطلع الوزيرة على سير العمل بالمعابر الحدودية مع دول الجوار، والإجراءات المتخذة لتأمينها.

المنقوش شددت خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية على ضرورة وضع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين الحدود وتشديد عمليات مراقبتها، وكافة المعابر الحدودية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، كلًا حسب المهام المكلف بها.

كما أكدت على أهمية الرفع من مستوى الأداء بالمعابر، وتنظيم العمل بها، بغرض التحكم في الدخول والخروج من الأراضي الليبية، وذلك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي لعمليات التهريب، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع السلطات المعنية في دول الجوار بالخصوص.

المنقوش دعت إلى أهمية توفير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة، لتمكين الأجهزة الأمنية كافة من القيام بمهامها على أكمل وجه.