بعد رسالة الخليفي.. مبابي يبلغ إدارة سان جيرمان موقفه من اللعب إلى جانب ميسي

بعد رسالة الخليفي.. مبابي يبلغ إدارة سان جيرمان موقفه من اللعب إلى جانب ميسي

فرنسا – كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن مهاجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان كيليان مبابي، أبلغ إدارة ناديه بقراره حول مستقبله.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي قد أخبر الإدارة بأنه إما ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، أو الرحيل بشكل مجاني العام القادم.

وينتهي عقد مبابي البالغ 22 عاما، الصيف القادم، وما زال يرغب بالرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية.

فيما سلطت صحيفة “الآس” الإسبانية إلا أن العلاقة بين المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو والمهاجم الشاب ليست في أفضل أحوالها.

وهذا ما دفع رئيس النادي، ناصر الخليفي، للتدخل وإبعاد المدير الرياضي عن المفاوضات ليحاول بنفسه إقناع اللاعب بالاستمرار في نادي العاصمة الفرنسية.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة الإسبانية، نقلا عن مصدر مقرب من النادي، من المتوقع أن ينعقد اجتماع مع مبابي خلال الأسابيع المقبلة.

ووجه الخليفي رسالة إلى نجم فريقه، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أكد من خلالها على تمسك إدارة النادي بمبابي ورفضه التخلي عن اللاعب لصالح ريال مدريد.

المصدر: “وكالات”