الصين – حثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، الخميس، الدول المعنية على التمسك بسيادة القانون واحترام السيادة القضائية للصين، والتوقف عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة.

جاء ذلك، بعدما انتقدت كندا الأحكام الصادرة عن الصين بحق مواطنين كنديين، حيث حكم على مايكل سبافور بالسجن 11 عاما بتهمة التجسس، وحكم بالإعدام على روبرت لويد شيلينبرغ بتهمة تهريب المخدرات، وأعرب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن دعمهما لكندا.

وكان وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، قال أمس الأربعاء، إن قضية الكنديين اللذين احتجزتهما الصين منذ أكثر من عامين “استمرت لفترة طويلة”، مضيفا أنه ينبغي على بكين إطلاق سراحهما على الفور.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصينية اعتقلت رجل الأعمال سبافور في الصين بعد أيام من القبض على الرئيسة التنفيذية لشركة “هواوي” الصينية في كندا.

ووجهت السلطات الصينية إليه تهمة التجسس في يونيو عام 2019، وبدأت محاكمته في مارس الماضي.

المصدر: شينخوا + رويترز