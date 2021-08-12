تصنيف “الفيفا”.. بلجيكا تحافظ على الصدارة وتقدم إيطاليا والأرجنتين وتونس الاول عربيا

تصنيف “الفيفا”.. بلجيكا تحافظ على الصدارة وتقدم إيطاليا والأرجنتين وتونس الاول عربيا

سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الخميس تصنيف المنتخبات، والذي حافظت فيه بلجيكا على صدارتها مقابل تقدم للمنتخبين، الإيطالي بطل أوروبا، والأرجنتيني بطل كوبا أمريكا.

وتقدم المنتخب الإيطالي الذي توج بلقب أمم أوروبا مؤخرا مركزين إلى المركز الخامس متقدما بفارق مركز واحد عن المنتخب الإنجليزي وصيف “يورو 2020” الذي حافظ على مركزه الرابع.

وصعد المنتخب الأرجنتيني بطل “كوبا أمريكا” مركزين إلى المركز السادس بعدما أنهى نجمه ليونيل ميسي صيامه عن الألقاب الدولية وقاد بلاده للتتويج باللقب القاري على حساب البرازيل.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارته للتصنيف، رغم خروجه من دور الثمانية لأمم أوروبا، فيما صعد منتخب البرازيل مركز واحدا وأصبح في الوصافة رغم خسارته أمام الأرجنتين في نهائي “كوبا أمريكا”.

وتراجع المنتخب الفرنسي بطل مونديال روسيا مركزا واحدا إلى المركز الثالث.

كما تراجع المنتخب الإسباني مركزا واحدا إلى المركز السابع، فيما فقد المنتخب البرتغالي 3 مراكز وأصبح في المركز الثامن.

وتقدم منتخب أمريكا 10 مراكز ليحجز المركز العاشر في التصنيف بعد فوزه بالكأس الذهبية، لكنه ظل خلف منتخب المكسيك وصيفه في البطولة الذي احتل المركز التاسع بعد أن صعد مركزين.

وتراجعت روسيا ثلاث مراكز بعد خروجها من الدور الأول لأمم أوروبا إلى المركز الـ41 عالميا.

وتصدر المنتخب السنغالي تصنيف المنتخبات الإفريقية في المركز 21 عالميا، فيما تصدرت اليابان تصنيف المنتخبات الآسيوية في المركز الـ24 عالميا.

وعربيا واصلت تونس تصدرها في المركز 28 عالميا.

أول 10 منتخبات عربية في التصنيف العالمي الجديد:

1- تونس 28 عالميا.

2- الجزائر 30 عالميا.

3- المغرب 32 عالميا.

4- قطر 42 عالميا.

5- مصر 46 عالميا.

6- السعودية 61 عالميا.

7- الإمارات 68 عالميا.

8- العراق 70 عالميا.

9- سوريا 80 عالميا.

10- البحرين 94 عالميا.

المصدر: fifa.com