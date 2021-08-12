روسيا – أعلن أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، أن قوات الصواريخ الاستراتيجية ستعزز بـ 15 صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات قبل نهاية السنة الحالية.

ووفقا له، ستعزز القوات المسلحة الروسية بثلاث منظومات صاروخية من طراز باستيون وسبع منظومات صاروخية مضادة للجو.

ومن جانبه أبلغ اللواء أندريه تشيريفكو، قائد الفرقة 13 الصاروخية، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الفوج الأول من منظومات الصواريخ الاستراتيجية مع منظومة صواريخ “أفانغارد” الاستراتيجية الفرط صوتية، سيدخل الخدمة الفعلية قبل نهاية العام الحالي.

ويقول، “حتى عام 2023 من المقرر أن يدخل فوج صاروخي آخر من الفرقة 13 الصاروخية مزودا بصواريخ “أفانغارد” الاستراتيجية، الخدمة الفعلية أيضا”.

ويذكر أن سيرغي شويغو، كان قد أعلن قبل أيام، أن اختبارات صاروخ “سارمات” الباليستي العابر للقارات ستبدأ في هذه السنة وتنتهي في عام 2022 وفي نفس السنة سيتم تشكيل أول فوج للصواريخ الاستراتيجية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في 28 يونيو الماضي، أن صواريخ “سارمات” وصواريخ “سيركون” الفرط صوتية ومنظومة “إس-500” الصاروخية المضادة للجو ستدخل قريبا الخدمة الفعلية، مشيرا إلى أن منظومات صواريخ “أفانغارد” و”كينجال” قد دخلت الخدمة فعليا.

المصدر: صحيفة “إيزفيستيا”