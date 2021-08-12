روسيا – أفاد مصدر في المجمع الصناعي – العسكري الروسي، إن شركة “ألماز – أنتي” باشرت بالإنتاج المتسلسل للصواريخ المخصصة لمنظومات الدفاع الجوي “إس-500” (بروميتي).

ونقل مراسل “تاس” عن المصدر قوله، إنه “وفقا للعقد المبرم في نهاية عام 2020 بين وزارة الدفاع الروسية وشركة ألماز – أنتي، بدأت عمليات الإنتاج المتسلسل للصواريخ التي سيتم تسليمها لقوات الجيش الروسي في عام 2022 “.

في يوليو الماضي، أفادت “تاس”، نقلا عن مصادر لها في المجمع الصناعي- العسكري، بأن القوات الجوية والفضائية الروسية ستستلم أكثر من عشرة منظومات من طراز “إس-500″، وبأن توريد هذه المنظومات، سيبدأ في عام 2022.

وفي مايو الماضي، كتبت مجلة The National Interest، أن “إس-500” (بروميتي)، يمكنها إسقاط مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية من طراز F-22 Raptor ، ومن طراز F-35 Lightning II.

المصدر: “لينتا رو”