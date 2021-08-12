“فرانس برس”: “طالبان” سيطرت على مدينة غزني على بعد 150 كم عن كابل

“فرانس برس”: “طالبان” سيطرت على مدينة غزني على بعد 150 كم عن كابل

أفغانستان – سيطرت حركة “طالبان” على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابل، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن نائب محلي بارز اليوم الخميس.

وقال رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري “سيطرت طالبان على مناطق المدينة الرئيسية – مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن”.

وأوضح أن معارك لا تزال دائرة في بعض مناطق المدينة وأن “طالبان” سيطرت على “القسم الأكبر منها”. كما أعلنت الحركة سيطرتها عليها.

وغزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابل يحتلها المسلحون منذ أن شنوا هجومهم في مايو مع بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.

تقدمت “طالبان” بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة. وفي أسبوع واحد، سيطرت على 10 من أصل 34 عاصمة ولاية أفغانية، سبع منها في شمال البلاد، وهي منطقة كانت دائما تتصدى لهم في الماضي.

ومساء الثلاثاء احتلت قوات “طالبان” بول الخمري عاصمة ولاية بغلان على بعد 200 كيلومتر شمال كابل، بالتالي باتوا يقتربون من العاصمة من الشمال والجنوب في آن.

حتى إذا كانت “طالبان” موجودة منذ فترة في ورداك ولوغار على بعد عشرات الكيلومترات من كابل، فإن سقوط غزنة إشارة مقلقة للغاية للعاصمة.

هذه المدينة هي أيضا نقطة مهمة على المحور الرئيسي الذي يربط كابل بقندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان إلى الجنوب، ويسمح الاستيلاء عليها للمسلحين بقطع خطوط الإمداد البرية للجيش إلى الجنوب.

المصدر: أ ف ب