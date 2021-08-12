ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج إن جميع أعضاء الملتقى اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية بديسمبر.

فرج وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الأربعاء أضاف: “هذا الاتقاف على الخطوة المذكورة من شأنه أن يعزز شرعية السلطة التشريعية ويأتي بمؤسسات ووجوه جديدة، وبهذه تكون نقلة تسهل بقية الاستحقاقات بما فيها انتخاب الرئيس وإنجاز الدستور”.

وجاء عن فرج أن المقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات إلى ملتقى الحوار تباينت بشأن انتخاب الرئيس، فهناك من يرى أن الرئيس بصلاحياته الواسعة ينبغي ألا ينتخب إلا بوجود دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي يحدد صلاحيته وصلاحيات مؤسسات الدولة.

وتابع القول: إن هناك مقترحًا آخر يرى ضرورة انتخاب الرئيس انتخابًا حرًا مباشرًا دون وجود دستور وإعطاءه الصلاحيات الكاملة.

وأشار إلى أن هناك مقترحًا آخر نال استحسان معظم الأعضاء، يقضي بأن تجرى انتخابات برلمانية من غرفتين: غرفة مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وزاد أن مهمة هذه السلطة التشريعية الجديدة إنجاز دستور قبل نهاية المدة المقترحة وهي سنتان، وبناء على الدستور ينتخب رئيس الدولة ومؤسسات الدولة انتخابًا عامًا وحرًا ومباشرًا، وبذلك تدخل ليبيا في مرحلة دائمة وتنتهي المرحلة الانتقالية.

فرج رأى ن هذا المقترح في روحه يتطابق مع أهداف خارطة الطريق التي نصت في بدايتها على أن الانتخاب هدفه انتهاء المرحلة الانتقالية.