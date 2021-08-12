أستراليا – اكتشف علماء جامعة إديت كوان الأسترالية، أن فيتامين K يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بتصلب الشرايين بنسبة 34 بالمئة.

وتشير مجلة Journal of the American Heart Association، إلى أنه منذ أكثر من 20 عاما يجري علماء الجامعة دراسات في الولايات المتحدة اشترك فيها حوالي 50 ألف شخص، بشأن تأثير فيتامين K.

ويذكر أن هناك نوعين من فيتامين K – فيتامين K1 الذي يوجد بنسبة عالية في الخضروات الورقية والزيوت النباتية، وفيتامين K2 الموجود في اللحوم والبيض والأطعمة المخمرة.

ووفقا لنتائج هذه الدراسة، انخفض خطر إصابة المشتركين في الدراسة الذين تناولوا بكميات كبيرة فيتامين K1 بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بتصلب الشرايين بنسبة 21 بالمئة. وأما الذين تناولوا بكميات كبيرة فيتامين K2 فكانت هذه النسبة عندهم 14 بالمئة، وانخفض عندهم خطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية بنسبة 34 بالمئة.

ويؤكد الباحثون، على أن الارشادات الغذائية في الوقت الحاضر تركز على كمية فيتامين K1 . ولكن في الآونة الأخيرة بدأت تظهر إثباتات تؤكد على أن تناول فيتامين К أكثر من الحد المسموح به، يمكن أن يوفر وقاية إضافية من تطور تصلب الشرايين.

ويخطط الباحثون استنادا إلى هذه النتائج لتوسيع قاعدة البيانات عن المواد الغذائية الغنية بفيتامين K2 وأشكاله التي يمتصها الجسم بطرق مختلفة.

المصدر: نوفوستي