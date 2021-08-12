روسيا – أفادت مصادر في هيئات الطوارئ الروسية بأنه تم إنقاذ 8 من أصل 16 شخصا كانوا على متن مروحية تحطمت في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي اليوم الخميس.

وقالت السلطات إن مروحية من نوع “مي-8” كان على متنها 13 ركابا من السياح من مدينتي موسكو وبطرسبورغ إضافة إلى 3 أفراد الطاقم، تحطمت صباح اليوم في منطقة محمية “كرونوتسكي” وسقطت في بحيرة وغرقت.

وتم نقل 8 ناجين، اثنان منهم بحالة خطيرة، إلى مستشفى في مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي عاصمة الإقليم، فيما لا تزال أعمال الإغاثة في المنطقة مستمرة.

ولم يتم العثور على جثث القتلى حتى الآن إذ يصعب على رجال الإنقاذ الوصول إلى هيكل المروحية الواقعة في البحيرة على عمق قد يبلغ 100 متر.

وترجح السلطات أن يكون أحد السببين – إما تعطل المحرك أو خطأ الطيار في ظروف الضباب الكثيف في المنطقة، وراء الحادث.

المصدر: وكالات