مصرف لبنان المركزي يقول إنه دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي

مصرف لبنان المركزي يقول إنه دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي

لبنان – أعلن مصرف لبنان المركزي في بيان أنه دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه لا يمكنه المساس بالاحتياطيات الإلزامية.

وأكد مصرف لبنان المركزي أن المساس بالاحتياطيات الإلزامية يتطلب إجراء تشريعيا، معتبرا أنه من الضروري التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم الموطنين مباشرة.

وقال المصرف المركزي في بيانه إنه على الرغم من إنفاق أموال على الوقود والأدوية فإن تلك السلع ما زالت غير موجودة في السوق.

بالتزامن، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب لاجتماع طارئ للحكومة اليوم لمناقشة خطوة البنك المركزي.

ووجه دياب كتابا إلى ​وزير المال غازي وزني طلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عنمجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة​ الحكومة بترشيد الدعم.

جاء ذلك، بعدما استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون سلامة، لمناقشة حيثيات قراره.

المصدر: رويترز