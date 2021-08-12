مصر – علق مفتي مصر شوقي علام، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد مدة رئاسته لدار الإفتاء المصرية لمدة عام.

وقال مفتي مصر في بيان له: “هذا الدعم الكبير من سيادته يمثل حافزا كبيرا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع”.

وأكد مفتي الجمهورية أن “القرارات الحكيمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تدل على مدى عناية سيادته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب”.

وتابع: “نحن على العهد ماضون في استكمال ما بدأناه من نجاح، وعلى أتم الاستعداد لبدء نجاحات جديدة تبرز مكانة مصر الدينية والإفتائية في العالمين، ونعاهد الله أن نظل على هذا العهد ما دام فينا نبض حياة”.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري أصدر اليوم القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة شوقي علام لمدة عام اعتبارا من 12/8/2021. وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به. كما أصدر قرارا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

المصدر: RT