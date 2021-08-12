ألمانيا – سيغيب مدافع بايرن ميونخ بنجامين بافارد عن المواجهة الافتتاحية للدوري الألماني لكرة القدم أمام بوروسي مونشنغلادباخ بعد تعرضه للإصابة حسب ما أكد المدرب يوليان ناغلسمان اليوم الخميس.

وتعرض الظهير الأيمن الفرنسي لإصابة في الكاحل ومن المتوقع أن يغيب لبضعة أسابيع، بما فيها مواجهة كأس السوبر الألمانية أمام بوروسيا دوتموند الثلاثاء.

وأبدى ناغلسمان حزنه من إصابة الدولي الفرنسي قائلا: “الأمر مزعج جدا، لقد ترك انطباعا جيدا خلال التمارين وكان جزءا أساسيا من خططنا”.

وتابع: “سيغيب لبضعة أسابيع، لكننا نملك لاعبين عديدين وقادرين على الحلول مكانه”.

وستتجه الأنظار لمن سيكون بديلا عن بافارد، حيث من المحتمل أن يعيد المدرب الدولي الألماني، يوزوا كيميش إلى الخلف ليعوض غياب الفرنسي بطل مونديال روسيا.

المصدر: أ ف ب