الجزائر – وصلت إلى مطار “هواري بو مدين الدولي” طائرتا إطفاء كانت الجزائر توصلت إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوربي على استئجارهما لاستخدامهما في إخماد حرائق الغابات التي تشهدها البلاد.

وستشرع الطائرتان اللتان تصل سعة كل واحدة منهما إلى 6 آلاف لتر، في المساهمة في إخماد حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات جزائرية منذ الاثنين الماضي، وذلك انطلاقا من ولاية بجاية والمناطق المجاورة لها، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير الفرعي للإحصائيات والاعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، فاروق عاشور.

وسبق أن شاركت الطائرتان في عملية مكافحة الحرائق المشتعلة في اليونان.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أعلن من ولاية تيزي وزو صباح اليوم، أن الحرائق التي اندلعت “في وقت واحد في مناطق مختارة بعناية”، هي فعل إجرامي على غرار ما عرفته مؤخرا ولاية خنشلة.

وقال إن “الدولة لديها إمكانيات علمية وتكنولوجية تبين أن هذا العمل إجرامي”.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية