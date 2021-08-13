أبو جناح عقد اجتماعًا بسائقي شاحنات الوقود التابعين لجمعية التعاونية العربية المكلفة بنقل المحروقات للمنطقة الحنوبية، وذلك بحضور مدراء أمن مصراتة، سبها، الشاطئ، وادي البوانيس، وربيانة، بالإضافة إلى عميد بلدية مصراتة.

وناقش الاجتماع المشاكل التي تواجه عمل سائقي شاحنات الوقود.

وعبر أبو جناح عن استيائه وإدانته للفعل المشين الذي تعرض له سائقو الشاحنات من اعتداء من قبل مجموعة خارجة عن القانون، ما تسبب في توقف امدادات المنطقة بالمحروقات.

كما تقدم أبو جناح بالشكر والتقدير لسائقي الشاحنات الذين كان لهم دور كبير في إيصال الوقود لمناطق الجنوب وتحمل مشاق الطريق لتخفيف من معانات المواطنين في هذه المناطق.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية على أنه سيتم محاسبة وملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون، مشيرًا على أن هذه الأفعال التي لا تنتسب إلا لأصحابها لن تتكرر وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات حيالها.

ومن جانبهم، أكد مديرو أمن سبها والشاطئ على واجبهما في تأمين شحنات الوقود وضمان حصول أي اعتداءات عليها.

وفي ختام الإجتماع عبر سائقي شاحنات نقل الوقود عن شكرهم لاستجابة الحكومة لمطالبهم وتأمين قوافل نقل الوقود إلى المنطقة الجنوبية.