أستراليا تجلي على وجه السرعة الأفغان الذين تهددهم “طالبان”

أستراليا تجلي على وجه السرعة الأفغان الذين تهددهم “طالبان”

أستراليا – صرح رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون بأن بلاده تعمل بشكل عاجل مع الولايات المتحدة لإجلاء آخر الأفغان الذين ساعدوا القوات والدبلوماسيين الأستراليين في أفغانستان.

وأغلقت أستراليا سفارتها في كابل في مايو وسحبت آخر قواتها في يونيو مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من الصراع في أفغانستان بعد 20 عاما.

وقال موريسون اليوم الجمعة إن أستراليا أعادت منذ أبريل توطين 400 أفغاني وعائلاتهم يواجهون خطر الانتقام من قبل “طالبان” بسبب عملهم لصالح أستراليا.

لم يذكر موريسون عدد الأفغان الذين سيعاد توطينهم في أستراليا بموجب برنامج يكتنفه السرية.

وقال: “سنواصل تنفيذ هذا البرنامج بشعور كبير من الإلحاح بالشراكة مع أولئك الذين يشاركون أيضا في أنشطة مماثلة في تلك المنطقة”.

واستولت “طالبان” في الأيام الأخيرة على عدد من الولايات الأفغانية وعواصمها، بما فيها قندهار ثاني أكبر مدن البلاد، مما زاد الضغط على حكومة كابل قبل أسابيع فقط من انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية الأطلسية.

المصدر: “أسوشيتد برس”