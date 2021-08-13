مومتريال – أقصت التونسية أنس جابر المصنفة 13 الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة ثانية من دورة مونتريال، إحدى دورات الألف لرابطة محترفات التنس.

ونجحت جابر في تجريد منافستها من اللقب بالفوز عليها 6-7 (5-7) و6-4 و6-1 الخميس في ثمن النهائي.

كما حرمت منافستها الكندية من مواصلة المشوار على أرضها وبين جمهورها في مباراة توقفت مرتين بسبب الأمطار، وعوضت خسارتها المجموعة الأولى بشوط فاصل في طريقها لتحقيق فوزها السادس والثلاثين لهذا الموسم، في ثاني أفضل نتيجة بين جميع اللاعبات خلف البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى في مونتريال والتي سبقت التونسية إلى ربع النهائي بفوزها على الكندية الأخرى ريبيكا مارينو بسهولة 6-1 و6-3.

قبل عامين في تورونتو التي تتناوب مع مونتريال على استضافة دورتي الرجال (ألالف نقطة للماسترز) والسيدات، حققت أندرييسكو الانجاز حين باتت أول كندية تتوج على أرضها منذ 50 عاما لكنها لم تتمكن من الدفاع عن اللقب العام الماضي لإلغاء الدورة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وهذه المرة الأولى التي تلعب فيها الكندية المصنفة ثانية في مونتريال لأن مشاركاتها الثلاث السابقة كانت في تورونتو، علما أنها خرجت من التصفيات في 2016 حين كانت الدورة في مونتريال وكانت حينها في السادسة عشرة من عمرها ومصنفة 610 عالميا.

لكن مغامرة ابنة الـ21 عاما، المتوجة بطلة لفلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2019 والتي غابت عن الملاعب في 2020 بسبب الإصابة، انتهت الخميس على يد جابر التي باتت في 20 يونيو أول لاعبة عربية تحرز لقبا في دورات المحترفات بتتويجها بطلة لدورة برمنعهام الإنجليزية على حساب الروسية داريا كاستكينا.

واحتاجت التونسية البالغة 26 عاما إلى ساعتين و39 دقيقة لتحسم معركتها مع أندرييسكو التي تعرضت لإصابة في قدمها اليسرى خلال الشوط الثامن من المجموعة الثانية، لكنها تمكنت من مواصلة اللعب بعد تلقيها العلاج.

وتأمل جابر مواصلة مغامرتها حين تلتقي في ربع النهائي الفائزة من مباراة الأميركيتين دانييل كولينز وجيسيكا بيغولا.

المصدر: “أ ف ب”