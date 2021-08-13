الجزائر – أعلنت وحدات الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الجمعة، أنها أخمدت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 76 حريقا عبر 15 ولاية على امتداد البلاد.

وأوضح بيان للحماية المدنية، أن الحرائق التي تمت السيطرة كانت غالبيتها على مستوى ولاية تيزي وزو، حيث تم إخماد 40 حريقا.

وأكدت الحماية المدنية أن وحداتها تعمل حاليا بالتعاون مع المصالح المختصة وباستخدام كل الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية على إخماد 35 حريقا عبر 11 ولاية.

وأضاف البيان أنه تم بولاية تيزي وزو، إخماد كل الحرائق المشتعلة، بحيث يقوم الأعوان حاليا بعملية الحراسة، لتفادي إعادة نشوب الحرائق، بحيث يتطلب على المواطنين الحيطة والحذر في ظل استمرار الظروف الجوية كموجة الحر وكذلك الرياح القوية.

وكان محافظ الغابات لولاية تيزي وزو محمد ولد يوسف كشف أن الحرائق التي تشهدها الولاية أدت إلى إتلاف 20 ألف هكتار.

ووجه ولد يوسف نداءه للمواطنين بعدم البقاء في بيوتهم القريبة من ألسنة اللهب وطلب منهم التوجه إلى مراكز الإيواء، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستواصل الارتفاع مع تسجيل رياح قد تعيق عمليات إخماد الحرائق.

المصدر: الشروق